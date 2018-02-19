Yener İnce: “Gomis’te tıbbi bir sakınca yok”
Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, maçta bayılan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’in tıbbi bir sakasının olmadığını, karşılaşmaya ısrarla devam etmek istediğini söyledi.
İkinci yarı oyuna devam edemeyen defans oyuncusu Serdar Aziz'in durumu hakkında ise İnce, "Serdar Aziz penaltı pozisyonunda darbe aldı. Onun da durumuna bakacağız" şeklinde konuştu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Yener İnce: “Gomis’te tıbbi bir sakınca yok” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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