2 dakikalık korku tüneli

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçın 7. dakikasında Türkiye dondu kaldı. Aslan korner kullanmadan önce Bafetimbi Gomis bir anda yere yığıldı. Bayılma hastalığı olan tecrübeli oyuncunun halini görenler panik halde doktorları çağırdı. Futbolcular büyük şok yaşarken Gomis'in yerde hareketsiz durması herkesin yüreğini ağzına getirdi. Kulüp doktoru Yener İnce hemen Gomis'in yanına giderken tam 2 dakika 20 saniye tecrübeli oyuncu yerden kalkamadı.

SANİYELER GEÇMEK BİLMEDİ

Bu anlarda statta birçok futbolsever gözyaşları döktü. Sosyal medyadan da "Allah'ım ne olur bir şey olmasın" mesajları yağdı. Endişe her geçen saniye artarken başarılı futbolcu kendine geldi. Doktor Yener İnce'nin yanaklarını elleri arasına alarak güldü ve "İyiyim ben" dedi. Gomis yerde kaldığı 2 dakika 20 saniyelik bölüm geçmek bilmedi. Gomis'e destek mesajları yağdı.



Vazovagal senkop nedir?

BAFETİMBİ Gomis'in hastalığı tıptaki adıyla vazovagal senkop. Gomis de bu anlarda ani ve kısa bilinç ve duruş kaybı yaşıyor. Ani kalp ritmi dengesizliği ve nabız düşüklüğü, beyne kısa süreli olarak kan gitmesine engel oluyor. Bu da kişinin bayılmasına yol açıyor.



Doktor: Kenara gel Gomis: Çıkmıyorum

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in 7. dakikada bir anda yere yığılması herkesi korkuttu. Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce hemen yanına koştu. 2 dakikalık korkulu bekleyiş sonrası Gomis alkışlarla ayağa kalktı. Yener İnce tecrübeli futbolcuya kenara gelmesini söyledi. Gomis ise "Hayır iyiyim, devam edeceğim" dedi. İnce'nin de onayıyla 32 yaşındaki forvet oyuna devam etti.







NE DEDİLER?

Rıdvan Dilmen: Gomis'in sağlığı her şeyden önemli. Bu risk altında futbol oynamasını doğru bulmuyorum. Erman Toroğlu: Gomi s'in bayılma olayını en iyi Gomis bilir. Kendi oynamak istedi. Kendini neden tehlikeye atsın. Ertem Şener: Ne şampiyonluk ne kupa... Hiçbir başarı insan sağlığından daha önemli değildir. Geçmiş olsun.