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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Devir teslim!

    Devir teslim!

    Sarı-kırmızılılar, öne geçmesine karşılık Kasımpaşa’ya yenilmekten kurtulamadı. Bu sezon ’deki 6. yenilgisini yaşayan Cimbom 6’sını da deplasmanda aldı. Liderlik Başakşehir’e geçti

    Galatasaray, Kasımpaşa'ya çarpıldı ve liderliği yeniden Başakşehir'e ikram etti: 2-1. Sarı-kırmızılı ekip için karşılaşma zaten kötü başlamıştı. 7. dakikada Gomis'in bayılmasıyla büyük şok yaşayan sarı-kırmızılılar, Fransız yıldızın ayağa kalkmasıyla yeniden maça asıldı. 37. dakikada da Rodrigues ile öne geçmeyi başardı. Ancak 45+1'de çalınan penaltı rüzgarın yeniden tersten esmesine neden oldu.

    FATİH TERİM RİSK ALDI
    Diagne'nin vuruşunda Muslera'nın parmaklarının uçundan top ağlara gitti ve Kasımpaşa beraberliği sağladı. İkinci yarıda 'i kenara alan Fatih Terim, Eren'i oyuna sokarak galibiyet için bastırsa da gol yine ev sahibinden geldi. Koita defans önünde oluşan karambolde yarım vole bir vuruşla skoru ilan etti: 2-1. Bu sezon 6. yenilgisini yine deplasmanda alan Cimbom, şen geldiği Kasımpaşa'dan boynu bükük ayrıldı.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:29
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