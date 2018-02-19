Devir teslim!
Sarı-kırmızılılar, öne geçmesine karşılık Kasımpaşa’ya yenilmekten kurtulamadı. Bu sezon Süper Lig’deki 6. yenilgisini yaşayan Cimbom 6’sını da deplasmanda aldı. Liderlik Başakşehir’e geçti
FATİH TERİM RİSK ALDI
Diagne'nin vuruşunda Muslera'nın parmaklarının uçundan top ağlara gitti ve Kasımpaşa beraberliği sağladı. İkinci yarıda Serdar Aziz'i kenara alan Fatih Terim, Eren'i oyuna sokarak galibiyet için bastırsa da gol yine ev sahibinden geldi. Koita defans önünde oluşan karambolde yarım vole bir vuruşla skoru ilan etti: 2-1. Bu sezon 6. yenilgisini yine deplasmanda alan Cimbom, şen geldiği Kasımpaşa'dan boynu bükük ayrıldı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:29
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Devir teslim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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