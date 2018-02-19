'Fatih Terim yanlış yaptı'
FOTOMAÇ'ın usta yazarları Kasımpaşa-Galatasaray maçını yorumladı.
Hakem kararı - Levent Tüzemen
Türk Telekom'da 16 Aralık 2012'de Galatasaray-Fenerbahçe maçında Meireles'i oyundan attığı için ağır eleştiriler alan Halis Özkahya'ya tam 5.5 yıldır MHK Kadıköy'de maç vermiyor. Özkahya en son Kadıköy'de 11 Kasım 2012'de Fenerbahçe- Orduspor maçını yönettiği ve 2-1 kazandığı maçta görev yaptı. Ancak MHK, Özkahya'yı içerde dışarda Galatasaray'ın maçlarına gözü kapalı çok rahat gönderiyor. Halis efendi de Kadıköy'e gidememenin faturasını sürekli Galatasaray'a kesiyor. Serdar'ın pozisyonunda olmayan penaltıyı yarattı.
Nagatomo'ya gösterdiği doğru sarı kartı maalesef Feghouli'yi arkadan indiren Kasımpaşalı'ya gösteremedi. Hakemler ligi dizayn ediyorsa biz maçları izlemeyelim ve yorumlamayalım..
Haftanın son maçını Kasımpaşa ile oynamak Galatasaraylı oyuncularda baskı yaratmadı. Gomis'in yürekleri hoplatan baygınlığı dışında ilk yarı boyunca oyunun hakimi hep Galatasaray oldu. Kasımpaşa klasik taktiğiyle "Kompakt" anlayış içinde hızlı oyuncularıyla golü aradı. Nagatomo ile Linnes kanat bindirmeleriyle ön plana çıktı. Feghouli final noktalarında pasif kaldı.
Belhanda olmayınca Feghouli pas oyununda verimli olamıyor. Rodrigues-Gomis- Selçuk-Feghouli'nin alıştığımız etkili pas oyununa maalesef Tolga katkı sağlayamadı. Sadece koşarak sahada kalamazsın. Terim'in önde baskı yapan, geçişlerde ayağa isabetli pası başarıyla uygulayan sistemine Tolga uymuyor.
Donk'un orta alandan dikine zarif çalımlarla çıkıp "Al golü at" dercesine Rodrigues'e verdiği kaliteli pasın payı büyüktü. Rodrigues de müthiş vurdu.
Büyük takım ilk yarıdaki 5 dakikalık uzatma döneminde 1-0 önde ise savunma güvenliğini ön planda tutup soyunma odasına bu skorla girmeli. Terim'in ikinci yarıya Serdar'ı çıkarıp Donk'u savunmaya çekip Eren Derdiyok'la başlaması ve çift santrfora geçmesi maçı kazanmak istemesiydi Ama bu düşünce tutmadı. Donk'u stoperde çekmek orta alan gücünü düşürdü. Bir puanın bile kıymetli olduğu dönemde kaybetmek Galatasaray'a ciddi bir yara verecektir. Galatasaray bu deplasman fobisi aşamazsa yarışta çok zorlanır.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:11
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Galatasaray'ın penaltı isyanı
Toplam 20
Yorum
GS geçen sene penaltılarla ve tarafınıza verilmeyen onlarla kırmızı kart ile şampiyon oldunuz.
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Josef kilidi
Toplam 1
Yorum
mrt son vuruşu olsa şuan real madrid barcelona gibi takımlarda oynardı ! Savunması mükemmel ama hucüm sıfır :))
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Galatasaray'dan göndermeli tweet
Toplam 10
Yorum
drogba Bu hakemide hiç sevmiyorum,Maç içinde Serdar bir mimiği var; sende kimsin len,ne diyorsun şeklindeydi.Bizi sevmiyor ;) İstemiyoruz maçlarımı
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