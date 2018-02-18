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    18 Şubat 2018, Pazar
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    'den erken ödeme istedi

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a>'den erken ödeme istedi
    Para arayışlarını hızlandıran G.Saray yönetimi her kapıyı çalıyor. ile de görüşen Başkan , puan karşılığında verilen para ödülünü kendilerine daha önce ödemelerinin mümkün olup olmadığını sordu. Ayrıca BeinSport'tan da erken bir ödeme alabilmek için görüşmelerin başladığı bildirildi.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:19
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