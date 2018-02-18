Liderliği pekiştir
Sarı-kırmızılı takımda parola; ‘kazanıp, koltuğu sağlama al’. Ancak son dönemdeki kötü deplasman karnesi endişe yaratıyor. Younes Belhanda cezası nedeniyle bu akşam yok
Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Geçen hafta koltuğu Başakşehir'den devralan sarı-kırmızılılar, kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Aslan'da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges kadroda yer almıyor. Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda da forma giyemeyecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da ise Popov sarı kart cezalısı.
MUSLERA DÖNÜYOR
Galatasaray'da sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan Fernando Muslera, kaleyi Carrasso'dan geri alacak. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncuları uyararak kayıp istemediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Lider olmak zordur. Herkes lideri yenmek ister. Buna hazırlıklı olun. Sahada yardımlaşın, herkes birbirine destek versin" dediği öğrenildi. Belhanda'nın yerine bu akşam Yasin'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. 10 numara pozisyonuna ise Sofiane Feghouli geçecek.
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 27 kez karşılaştı. 17 maçı Cimbom, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı. 6 müsabaka berabere bitti. Sarı-kırmızılılar'ın 53 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Türk Telekom'daki ilk maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
SON 6 DEPLASMAN
Trabzonspor 1-2
M. Başakşehir 1-5
Beşiktaş 0-3
E. Yeni Malatya 1-2
Kayserispor 3-1
D.G. Sivasspor 1-2
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:16
-
Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
-
Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
-
Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
Liderliği pekiştir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.