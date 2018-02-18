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    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Liderliği pekiştir

    Liderliği pekiştir

    Sarı-kırmızılı takımda parola; ‘kazanıp, koltuğu sağlama al’. Ancak son dönemdeki kötü deplasman karnesi endişe yaratıyor. Younes cezası nedeniyle bu akşam yok

    'de lider bu akşam deplasmanda ile karşılaşacak. Geçen hafta koltuğu 'den devralan sarı-kırmızılılar, kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Aslan'da sakatlıkları bulunan ve Reges kadroda yer almıyor. maçında kırmızı kart gören Younes da forma giyemeyecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da ise Popov cezalısı.

    MUSLERA DÖNÜYOR
    Galatasaray'da sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan Fernando Muslera, kaleyi Carrasso'dan geri alacak. Teknik direktör , oyuncuları uyararak kayıp istemediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Lider olmak zordur. Herkes lideri yenmek ister. Buna hazırlıklı olun. Sahada yardımlaşın, herkes birbirine destek versin" dediği öğrenildi. Belhanda'nın yerine bu akşam Yasin'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. 10 numara pozisyonuna ise Sofiane Feghouli geçecek.

    Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 27 kez karşılaştı. 17 maçı Cimbom, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı. 6 müsabaka berabere bitti. Sarı-kırmızılılar'ın 53 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Türk Telekom'daki ilk maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

    SON 6 DEPLASMAN
    Trabzonspor 1-2
    M. Başakşehir 1-5
    Beşiktaş 0-3
    E. Yeni Malatya 1-2
    Kayserispor 3-1
    D.G. Sivasspor 1-2

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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