Liderliği pekiştir

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Geçen hafta koltuğu Başakşehir'den devralan sarı-kırmızılılar, kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Aslan'da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges kadroda yer almıyor. Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda da forma giyemeyecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da ise Popov sarı kart cezalısı.

MUSLERA DÖNÜYOR

Galatasaray'da sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan Fernando Muslera, kaleyi Carrasso'dan geri alacak. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncuları uyararak kayıp istemediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Lider olmak zordur. Herkes lideri yenmek ister. Buna hazırlıklı olun. Sahada yardımlaşın, herkes birbirine destek versin" dediği öğrenildi. Belhanda'nın yerine bu akşam Yasin'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. 10 numara pozisyonuna ise Sofiane Feghouli geçecek.



Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 27 kez karşılaştı. 17 maçı Cimbom, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı. 6 müsabaka berabere bitti. Sarı-kırmızılılar'ın 53 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Türk Telekom'daki ilk maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

SON 6 DEPLASMAN

Trabzonspor 1-2

M. Başakşehir 1-5

Beşiktaş 0-3

E. Yeni Malatya 1-2

Kayserispor 3-1

D.G. Sivasspor 1-2