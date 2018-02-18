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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Florya'da Terim rüzgarı! 5 kritik uyarı...

    Florya'da Terim rüzgarı! 5 kritik uyarı...

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, Kasımpaşa'yı ayrıntılı olarak analiz ederken 3 puan için stratejilerini belirledi.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:22
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