Florya'da Terim rüzgarı! 5 kritik uyarı...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, Kasımpaşa'yı ayrıntılı olarak analiz ederken 3 puan için stratejilerini belirledi.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:22
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Bu da mı tesadüf
Toplam 3
Yorum
joker62 A.Ulusoy hakemlikle alakası yok.Ya düdük çalmayı bıraksın ya da birileri bıraktırsın.Yeter artık.İğrenç TFF ve iğrenç hakemler
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Fellaini imzayı attı!
Toplam 2
Yorum
joker62 Futbolcuların parasını ödeyemeyen takım mı?Komik
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Kartal’da ‘DEV’ kayıp
Toplam 3
Yorum
HAFTAYA BU İŞ BİTER HAFTAYA FENER YARIŞTAN KOPAR ÇÜNKÜ OYUNCULAR KÖTÜ HIRS YAPTI FENER EN AZ 3 YER MÜNİH MACI UMRUMUZDA DEGİL ARTIK FENERİ DEVİRİN YETER
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