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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Dilmen'den penaltı yorumu

    , - maçının ilk yarısını yorumladı.

    'in 22. haftasında ile karşılaştı. Kasımpaşa - Galatasaray maçında ilk yarı 1-1 sona erdi. Kasımpaşa'nın bulduğu gol uzatma anlarında penaltıdan geldi.

    Rıdvan Dilmen mücadelenin ilk yarısını şöyle yorumladı:

    Fransa'dan transfer edildiğinde söylentiler vardı Gomis'le ilgili. Zaman zaman idmanda da oluyor denildi. Gomis'i izlerken hep tedirgin izleyeceğiz. Allah tekrarını vermesin, iyi olsun inşallah. Fatih Hoca için zor. Çıkarmak da istiyordur. Doktor için de çok zor. Ama en zor tabii yine Gomis için. Gomis'in sağlığı her şeyden önemli. Bu risk altında futbol oynamasını doğru bulmuyorum. İlk 20 dakika oyuna hükmeden bir Galatasaray, beklemediğim kadar kendi kabuğuna çekilen bir Kasımpaşa vardı. 20'den sonra normale döndü Kasımpaşa. Galatasaray için 0-0, 1-1 fark etmiyor. Rakipler ceza alanı çevresine kadar geliyorlar. Penaltıyla ilgili 4 açıdan izledim. Halis'i kurtaran tek bir açı var. Ayağı değiyor gibi geldi. Bu konuda net yorum yapamam.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:05
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