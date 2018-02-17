Galatasaray'a dev sponsor!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ilk sponsorunu buldu. Sarı-kırmızılılar, Jeunesse Global ile anlaşma imzaladı. Tören önümüzdeki günlerde Türk Telekom Stadı'nda yapılacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçilmeden önce takıma dünya çapında sponsorlar kazandıracağını vadetmişti.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:22
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Abdullah Yılmaz hakemliği bıraktı
Toplam 6
Yorum
ee tff başkanı ve mhk başkanı futbolun başından gitmedikçe dalga dümen devam eder
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
Karakartal Kıskançlığınızdan,kuduruyorsunuz.İnsanın içinde hasedlik ve art niyet varsa o insana laf anlatamazsınız. Kulaklar sağır,gözler kör olur.
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
sam Demekki bu yuzden Aykut 76 puanla sampiyonuz diyor buyuk yerden garanti verilmis artik MHK istifa demiyor masa altindaistedigini almislar
Galatasaray'a dev sponsor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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