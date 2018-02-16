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    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Villa satacak

    Villa satacak
    Para bulmak için çalışan Başkan , 'dan bir talepte bulundu. Buna göre yapılacak olan konutların bir kısmını kendilerinin kuracağı bir emlak danışmanlığı firması aracılığıyla kendilerinin belirlediği fiyattan satmak. Bununla ilgili projeyi uzmanları ile paylaşan Cengiz, hedef olarak da Galatasaraylıları seçti.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:11
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