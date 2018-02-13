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    13 Şubat 2018, Salı
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    Speedy Rodrigues!

    Speedy Rodrigues!

    Taraftarlar, G.Saray’ın Hollandalı yıldızını, ’in attığı ikinci goldeki yaptığı asist öncesi koşuyla “”e benzetti

    G.Saraylı , 'a attıkları 2. golde yaptığı koşuyla taraftarlarını adeta mest etti. Kendi sahasında topu alan 27 yaşındaki oyuncu, ceza alanı ön çizgisine kadar meşin yuvarlağı taşıdıktan sonra 'e çok güzel bir ara pasla "Al da at" dedi. Rodrigues, bu koşusu ve asisti ile G.Saray taraftarlarının övgüsünü kazandı. Taraftarlar, Rodrigues'in hızını çizgi film karakteri ""e benzetirken, oyuncunun "uçak" gibi hızlandığı yönünde yorumlar yaptı. yıldız, ligde forma giydiği son beş maçta beş gole direkt (iki gol ve üç asist) katkıda bulundu. ile yükselişe geçen, kupa maçında da filelerini bir kez havalandıran , sarı-kırmızılı takımın en önemli oyuncularından biri oldu.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:26
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