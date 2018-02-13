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    13 Şubat 2018, Salı
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    Mekanın sahibi geldi

    Mekanın sahibi geldi

    Geçen hafta zirve fırsatını kaçıran sarı-kırmızılı ekip, ’yı farklı mağlup ederek bu kez koltuğu kaptı. 65 gün sonra yeniden zirveye yerleşti

    yeniden ritmini buldu. Sezona fırtına gibi başlayan ancak sendeleyen sarı-kırmızılı ekip, ile aslına döndü. Demir Grup yenilgisinin ardından kupada 'yı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselen , 'yı farklı geçerek ligde de çıkışını sürdürdü. Güney ekibine top göstermeyen Galatasaray ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. 14 ile 20. dakikalarda Bafetimbi Gomis ve 38. dakikada Sofiane Feghouli skoru ilan eden isimlerdi: 3-0.

    'in 'ye yenildiği haftada galibiyete ulaşan Cimbom, puanını 44 yaptı ve 1 puan farkla 6 hafta aradan sonra liderliğe ulaştı. Galatasaray, 'de son olarak 15. haftayı lider olarak tamamlayabilmiş ardından Yeni 'ya yenilerek zirveyi kaptırmıştı. Dün akşamki maçın Galatasaray açısından tek kötü yanı Younes 90+2. dakikada gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kalmasıydı. Faslı yıldız, deplasmanında yer almayacak.

    Savaş ÇORLU

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:29
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