Mekanın sahibi geldi
Geçen hafta zirve fırsatını kaçıran sarı-kırmızılı ekip, Antalya’yı farklı mağlup ederek bu kez koltuğu kaptı. Cimbom 65 gün sonra yeniden zirveye yerleşti
Galatasaray yeniden ritmini buldu. Sezona fırtına gibi başlayan ancak sendeleyen sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim ile aslına döndü. Demir Grup Sivas yenilgisinin ardından kupada Konya'yı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Cimbom, Antalya'yı farklı geçerek ligde de çıkışını sürdürdü. Güney ekibine top göstermeyen Galatasaray ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. 14 ile 20. dakikalarda Bafetimbi Gomis ve 38. dakikada Sofiane Feghouli skoru ilan eden isimlerdi: 3-0.
Başakşehir'in Fenerbahçe'ye yenildiği haftada galibiyete ulaşan Cimbom, puanını 44 yaptı ve 1 puan farkla 6 hafta aradan sonra liderliğe ulaştı. Galatasaray, Süper Lig'de son olarak 15. haftayı lider olarak tamamlayabilmiş ardından Yeni Malatya'ya yenilerek zirveyi kaptırmıştı. Dün akşamki maçın Galatasaray açısından tek kötü yanı Younes Belhanda 90+2. dakikada gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kalmasıydı. Faslı yıldız, Kasımpaşa deplasmanında yer almayacak.
Savaş ÇORLU
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:29
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Medel’e övgü
Toplam 5
Yorum
serdar tff1 liğ için hazırlanmış karabüke ninemi koysam o da ? pas isabeti sağlar o kadar iyiydiler bursa gb bir takıma karşı neden oynayamadılar
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Fikret Orman: Aboubakar geri...
Toplam 10
Yorum
serdar gsli zaten 20 senedir bir halt yiyemiyorsunuz 20 sene önceki kupada kaldınız österni yendiğiniz gün gelin buraya
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 3
Yorum
ts6106 forvetin önemini bi kez daha anlamış olduk, damdoy ve rodallega yetersiz.
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