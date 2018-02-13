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    13 Şubat 2018, Salı
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    'da divan yarın toplanacak!

    Galatasaray'da divan yarın toplanacak!

    Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

    Gayrettepe Dedeman Otel'de başkanlığında yapılacak toplantı saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda kulüp başkanı , çalışmalarıyla ilgili üyelere bilgi verecek.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:11
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