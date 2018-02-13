Galatasaray'da divan yarın toplanacak!
Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında yapılacak toplantı saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda kulüp başkanı Mustafa Cengiz, çalışmalarıyla ilgili üyelere bilgi verecek.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:11
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