CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    90+3'te kızardı!

    <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a> 90+3'te kızardı!

    'da Younes ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek 44 puanla liderliğe yükselen 'da uzatma dakikalarında 'nın kırmızı kart görmesi keyifleri kaçırdı.

    Maçın son düdüğünün çalmasına saniyeler kala orta saha mücadelesinde Antalyaspor'dan Hakan Özmert'le Faslı yıldız birbirine girdi. Hakem Barış Şimşek bu pozisyonda iki futbolcuya da çıkardı.

    Ardından Hakan Özmert'e kafa kafaya gelen , kendini tutamayınca ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    G.Saray'ın 10 numarası Kasımpaşa maçında kadroda olamayacak.


    İşte Belhanda'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    90+3'te kızardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN