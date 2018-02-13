Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek 44 puanla liderliğe yükselen Galatasaray'da uzatma dakikalarında Belhanda'nın kırmızı kart görmesi keyifleri kaçırdı.



Maçın son düdüğünün çalmasına saniyeler kala orta saha mücadelesinde Antalyaspor'dan Hakan Özmert'le Faslı yıldız birbirine girdi. Hakem Barış Şimşek bu pozisyonda iki futbolcuya da sarı kart çıkardı.



Ardından Hakan Özmert'e kafa kafaya gelen Belhanda, kendini tutamayınca ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.



G.Saray'ın 10 numarası Kasımpaşa maçında kadroda olamayacak.





İşte Belhanda'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon.