Belhanda 90+3'te kızardı!
Galatasaray'da Younes Belhanda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek 44 puanla liderliğe yükselen Galatasaray'da uzatma dakikalarında Belhanda'nın kırmızı kart görmesi keyifleri kaçırdı.
Maçın son düdüğünün çalmasına saniyeler kala orta saha mücadelesinde Antalyaspor'dan Hakan Özmert'le Faslı yıldız birbirine girdi. Hakem Barış Şimşek bu pozisyonda iki futbolcuya da sarı kart çıkardı.
Ardından Hakan Özmert'e kafa kafaya gelen Belhanda, kendini tutamayınca ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.
G.Saray'ın 10 numarası Kasımpaşa maçında kadroda olamayacak.
İşte Belhanda'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:27
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Medel’e övgü
Toplam 5
Yorum
serdar tff1 liğ için hazırlanmış karabüke ninemi koysam o da ? pas isabeti sağlar o kadar iyiydiler bursa gb bir takıma karşı neden oynayamadılar
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Fikret Orman: Aboubakar geri...
Toplam 10
Yorum
serdar gsli zaten 20 senedir bir halt yiyemiyorsunuz 20 sene önceki kupada kaldınız österni yendiğiniz gün gelin buraya
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 3
Yorum
ts6106 forvetin önemini bi kez daha anlamış olduk, damdoy ve rodallega yetersiz.
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