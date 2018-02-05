Galatasaray'da çifte pişmanlık

İki sezon önce Portekiz ekibi Porto'ya satılan Alex Telles geçtiğimiz sezonki başarılı performansını bu sezon da sürdürüyor.

Avrupa'nın en iyi performans sergileyen 3 bekinden biri olan 25 yaşındaki Brezilyalı, an itibarıyla Avrupa'nın en büyük 10 liginde en çok asist yapan ikinci bek oyuncusu.

Telles'i geçen tek isimse Augsburg'un 24 yaşındaki sol bek Philipp Max.

Avrupa'nın en büyük 10 liginde en çok asist yapan ilk 5:

Philipp Max (Augsburg) - 10 asist

Alex Teppes (Porto) - 7

Joshua Kimmrich (Bayern Münih) - 7

Jordi Alba (Barcelona) - 7

Jose Angel (Eibar) - 7







Galatasaray son iki sezonda sol bek pozisyonunda Lionel Carole, Sabri Sarıoğlu, Latovlevici, Martin Linnes ve en son Yuto Nagatomo gibi pek çok farklı isme şans verdi.

Alex Telles ise sarı kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra iki sezonda tüm kulvarlarda toplam 77 mücadelede görev aldı ve 26 asiste imza attı.

CİMBOM NDIAYE'Yİ DE ARAYACAK

Galatasaray, Telles pişmanlığının yanı sıra, ekonomik sebeplerden dolayı Stoke City'ye gönderdiği Badou Ndiaye'yi de arayacak.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanan ve 5 haftadır tedavisi süren Fernando Reges'in iç yan bağlarındaki üçüncü derece yırtık ve kemik iliği ödemi nedeniyle 1 ay kadar daha sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.







Dün Sivas deplasmanına çıkan ve maçtan 2-1 mağlup ayrılan Galatasaray'da orta sahada yaşanan sıkıntılar sonrası gözler Ndiaye'yi aradı.

Sivasspor karşısında orta sahada Ryan Donk, Feghouli, Gary Rodriguez, Yasin Öztekin ve Tolga Ciğerci'nin beklenen kimyayı tutturamadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Fernando'nun yokluğunda Ndiaye'nin de olmayışıyla Fatih Terim'in orta sahaya uzun vadede nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu.