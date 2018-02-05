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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Güle güle Gardaş

    Güle güle Gardaş

    Sahasında ve ’ı mağlup eden Yiğidolar, liderlik için sahaya çıkan sarıkırmızılıları, Ndinga ve Kone’nin (Pen) golleriyle vurdu. Eren’in golü Cimbom’a yetmedi

    'e zirvesine Demir Grup Sivasspor ayarı... Sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken kırmızı-beyazlı ekip, ve 'ın ardından şampiyonluk adayı 'ı da Yeni 4 Eylül Stadı'nda devirdi: 2-1. Maça hızlı bir başlangıç yapan ev sahibi, 16'da Ndinga'nın kornerden gelen topu kafa ile ağlara göndermesiyle öne geçti.

    PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
    Vites küçültmeyen Yiğidolar, 57'de penaltı kazandı. Kone atışı gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılı ekibe uzun süre kaleyi göstermeyen , 79'da Eren'in golüne engel olamasa da Galatasaray'ın son dakikalarda gelen baskısını bertaraf etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. olduğunda "Merhaba gardaş" açıklamasıyla büyük olay yaratan Robinho yoktu belki ama yüreğini ortaya koyan takım arkadaşları, acı faturayı Cimbom'un önüne koydu. Liderliğe göz koyan Galatasaray'ı evine puansız yolladı.
    Savaş ÇORLU

    SİVAS'IN GURUR TABLOSU
    Sivasspor devlere acımadı. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçta 3 güçlü rakibini de yenmeyi başardı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 29. Haftası'nda da 'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli ekibin de şimdiden işi hiç kolay olmayacak gibi görünüyor

    Sivas-Başakşehir 1-0
    Sivas-Beşiktaş 2-1
    Sivas-G.Saray 2-1

    DOMİNO ETKİSİ
    Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan 4 takım da bu hafta puan kaybetti. Beşiktaş'ın Bursa'yla berabere kalmasının ardından Fenerbahçe , Başakşehir ise karşısında 2 puandan oldu. Üç takım üzülse de en büyük darbeyi Sivas'a yenilen Galatasaray yaşadı. Bursa-Beşiktaş 2-2 F.Bahçe-G.Birliği 2-2 Konya-Başakşehir 1-1 Sivas-G.Saray 2-1

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:29
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