Güle güle Gardaş
Sahasında Başakşehir ve Beşiktaş’ı mağlup eden Yiğidolar, liderlik için sahaya çıkan sarıkırmızılıları, Ndinga ve Kone’nin (Pen) golleriyle vurdu. Eren’in golü Cimbom’a yetmedi
Süper Lig'e zirvesine Demir Grup Sivasspor ayarı... Sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken kırmızı-beyazlı ekip, Başakşehir ve Beşiktaş'ın ardından şampiyonluk adayı Galatasaray'ı da Yeni 4 Eylül Stadı'nda devirdi: 2-1. Maça hızlı bir başlangıç yapan ev sahibi, 16'da Ndinga'nın kornerden gelen topu kafa ile ağlara göndermesiyle öne geçti.
PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
Vites küçültmeyen Yiğidolar, 57'de penaltı kazandı. Kone atışı gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılı ekibe uzun süre kaleyi göstermeyen Sivas, 79'da Eren'in golüne engel olamasa da Galatasaray'ın son dakikalarda gelen baskısını bertaraf etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Transfer olduğunda "Merhaba gardaş" açıklamasıyla büyük olay yaratan Robinho yoktu belki ama yüreğini ortaya koyan takım arkadaşları, acı faturayı Cimbom'un önüne koydu. Liderliğe göz koyan Galatasaray'ı evine puansız yolladı.
Savaş ÇORLU
SİVAS'IN GURUR TABLOSU
Sivasspor devlere acımadı. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçta 3 güçlü rakibini de yenmeyi başardı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 29. Haftası'nda da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli ekibin de şimdiden işi hiç kolay olmayacak gibi görünüyor
Sivas-Başakşehir 1-0
Sivas-Beşiktaş 2-1
Sivas-G.Saray 2-1
DOMİNO ETKİSİ
Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan 4 takım da bu hafta puan kaybetti. Beşiktaş'ın Bursa'yla berabere kalmasının ardından Fenerbahçe Gençlerbirliği, Başakşehir ise Konya karşısında 2 puandan oldu. Üç takım üzülse de en büyük darbeyi Sivas'a yenilen Galatasaray yaşadı. Bursa-Beşiktaş 2-2 F.Bahçe-G.Birliği 2-2 Konya-Başakşehir 1-1 Sivas-G.Saray 2-1
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:29
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
Güle güle Gardaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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