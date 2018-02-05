G.Saray'a iki şok birden!
Galatasaray, Sivasspor deplasmanında altın değerindeki 3 puanın yanında 2 yıldızını da kaybetti.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:58
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Fatih Terim, ideal kadrosunu arıyor
Toplam 17
Yorum
SELCUK MU ODA KİM kusura bakmayınca ndiaye den sonra selcuk ferrari den inip tofaşa binmek gibi belhanda varkn belhanda oynamalı YASİN nedir ya 2 pası yapaMZ
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 43
Yorum
sen Suçu karton imparatora bulmuyorsunda hakememi buluyorsun Yasin Donk Tolga yı oynatan 60' oyuncu değiştirme takıntısı olan adam suçsuz öylemi
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İşte Fenerbahçe'nin hata kronolojisi
Toplam 4
Yorum
mehmetcik dirar ve topal çok hata yapıyor. geripas yerine topa vur gitsin ileri nereye giderse.amatör futbolcu gibi oynuyorlar fb oyuncusu değil sanki
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