Muslera, Beşiktaş'ın 13 katı kafa golü yedi
Yan toplar G.Saray'ı yakmaya devam ediyor. Takımın korkulu rüyası olan yan toplardan G.Saray son iki sezonda kalesinde tam 26 kez kafayla kalesinde gol gördü.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:14
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Tudor’a gönderme
Toplam 6
Yorum
denizgs aykut kocaman olsa hakem öyle penaltı verdi bu böyle verdi. Hakemler milyon eurolar almıyor ama altı pastan gol kaçıran eleştirilmiyor.
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Topal çıkmazı
Toplam 5
Yorum
taraftar ADVACOOT kalsaydı büyük bir ihtimalle Volkan ,M.Topal ,Alper kadroda olmazdı.. Adam doğruları söyledi diye gönderildi.
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Krizin adı Quaresma
Toplam 16
Yorum
atogen Takıma faydasından çok zararı dokunuyor.
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