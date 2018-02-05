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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Muslera, Beşiktaş'ın 13 katı kafa golü yedi

    Muslera, Beşiktaş'ın 13 katı kafa golü yedi

    Yan toplar G.Saray'ı yakmaya devam ediyor. Takımın korkulu rüyası olan yan toplardan G.Saray son iki sezonda kalesinde tam 26 kez kafayla kalesinde gol gördü.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:14
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