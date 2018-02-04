Erman Toroğlu Denayer'in pozisyonunu yorumladı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçındaki penaltı kararı verilen pozisyonu yorumladı.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Futbolda biten transferler
- Dilmen: Terim'in yerinde olsam...
- İşte 2017'nin en iyi 100 futbolcusu!
- En değerli 100 genç arasında 4 Türk
- Galatasaray Fatih Terim yönetiminde antrenman yaptı
- Spor yazarları G.Saray'ın galibiyetini yazdı
- Fatih Terim ile Taffarel'in fotoğrafları
- Usta isimlerden Terim yorumu
Erman Toroğlu Denayer'in pozisyonunu yorumladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.