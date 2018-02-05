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    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , ideal kadrosunu arıyor

    Fatih Terim, ideal kadrosunu arıyor

    Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğunu Igor Tudor'dan devralan ve bu görevde dördüncü dönemine başlayan , ideal kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

    Sarı-kırmızılı ekibin başında ilk maçına, Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe müsabakasında çıkan Terim, ideal kadrosunu oluşturabilmek için gayret gösterirken, bu süreçte oynanan 4 lig maçında 20 oyuncuya şans verdi.

    Tecrübeli teknik adam, takımın önemli isimleri de dahil olmak üzere bazı futbolcuları zaman zaman yedek oturturken, fazla şans bulamamış oyuncuları da forma rekabetinin içine çekti.

    DÖRT OYUNCUSUNDAN VAZGEÇMEDİ
    Galatasaray'ın başında çıktığı 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Terim, bu müsabakaların ilk 11'inde 4 oyuncusundan vazgeçmedi.

    Sakatlık yaşayan Fernando Reges'ten 1, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye'den ise 2 maçta faydalanabilen Terim, , Garry Rodrigues, ve Sofiane Feghouli'yi 4 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya sürdü.

    Yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe maçını kaçıran Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen Maicon Roque ve ikinci yarıdaki müsabakaların değişmez isimlerinden olan ise bu süreçte 3 mücadeleye 11'de başladı.

    ?YILDIZI PARLAYANLAR
    Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimleri Bafetimbi Gomis ile Younes Belhanda'yı dahi zaman zaman yedeğe çekmekte tereddüt etmeyen Terim, Igor Tudor döneminde süre almakta zorlanan Yasin Öztekin, , , ve 'a fırsat tanıdı.

    Terim döneminde yıldızı parlayan isimlerden Yasin Öztekin, 4 lig maçında da süre alırken, Göztepe karşılaşmasına sonradan dahil olup, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarına 11'de başladı.

    Galatasaray'da takım kaptanı pozisyonunda bulunan Selçuk İnan da Terim döneminde forma rekabetine yeniden dahil oldu. Tudor'un yedek kulübesinde beklettiği isimlerden Selçuk, Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna girerken, Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarına 11'de başladı. Tecrübeli oyuncu, son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ise dinlendirildi.

    Sarı-kırmızılı takımın gol ayaklarından Eren Derdiyok, 'in göreve gelişiyle tekrar şans bulmaya başladı. Ligin ikinci yarısındaki 3 maçta da forma giyen Eren, 1 kez yedeklerden oyuna girip, 2 kez 11'de başladı ve Kayserispor'a 2, Demir Grup Sivasspor'a 1 olmak üzere 3 gole imza attı.

    Sinan Gümüş ve Ryan Donk da Terim döneminde sürelerini artıran isimler olarak dikkati çekti. Sinan, ligde çıkılan 4 maçın 3'ünde yedeklerden müsabakaya dahil olurken, Terim'in oyuna müdahalede kullandığı futbolculardan biri haline geldi.

    İkinci yarının ilk 2 maçında sonradan oyuna dahil olan Donk ise Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Terim'in ilk 11'ine girmeyi başardı.

    TERİM'İN LİGDEKİ OYUNCU TERCİHLERİ
    Teknik direktör Fatih Terim'in 4 lig maçındaki oyuncu tercihleri şöyle oldu:

    Oyuncu Göztepe Kayserispor Osmanlıspor Demir Grup Sivasspor
    Fernando Muslera İlk 11 İlk 11 İlk 11 İlk 11
    Maicon Roque İlk 11 - İlk 11 İlk 11
    Serdar Aziz İlk 11 İlk 11 - -
    Younes Belhanda İlk 11 -

    Yedeklerden girdi

    		 Yedeklerden girdi
    Martin Linnes İlk 11 - - -
    Bafetimbi Gomis İlk 11 - Yedeklerden girdi İlk 11
    Badou Ndiaye İlk 11 İlk 11 - -
    Garry Rodrigues İlk 11 İlk 11 İlk 11 İlk 11
    Fernando Reges İlk 11 - - -
    Jason Denayer İlk 11 İlk 11 İlk 11 İlk 11
    Sofiane Feghouli İlk 11 İlk 11 İlk 11 İlk 11
    Yasin Öztekin Yedeklerden girdi İlk 11 İlk 11 İlk 11
    Selçuk İnan Yedeklerden girdi İlk 11 İlk 11 -
    Sinan Gümüş Yedeklerden girdi Yedeklerden girdi - Yedeklerden girdi
    Mariano Filho - İlk 11 İlk 11 İlk 11
    Iasmin Latovlevici - İlk 11 İlk 11 -
    Ryan Donk - Yedeklerden girdi Yedeklerden girdi İlk 11
    Tolga Ciğerci - Yedeklerden girdi İlk 11 İlk 11
    Eren Derdiyok - İlk 11 İlk 11 Yedeklerden girdi
    Yuto Nagatomo - - - İlk 11

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:40
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