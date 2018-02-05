Fatih Terim, ideal kadrosunu arıyor

Sarı-kırmızılı ekibin başında ilk maçına, Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe müsabakasında çıkan Terim, ideal kadrosunu oluşturabilmek için gayret gösterirken, bu süreçte oynanan 4 lig maçında 20 oyuncuya şans verdi.

Tecrübeli teknik adam, takımın önemli isimleri de dahil olmak üzere bazı futbolcuları zaman zaman yedek oturturken, fazla şans bulamamış oyuncuları da forma rekabetinin içine çekti.

DÖRT OYUNCUSUNDAN VAZGEÇMEDİ

Galatasaray'ın başında çıktığı 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Terim, bu müsabakaların ilk 11'inde 4 oyuncusundan vazgeçmedi.

Sakatlık yaşayan Fernando Reges'ten 1, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye'den ise 2 maçta faydalanabilen Terim, Fernando Muslera, Garry Rodrigues, Jason Denayer ve Sofiane Feghouli'yi 4 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya sürdü.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe maçını kaçıran Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen Maicon Roque ve ikinci yarıdaki müsabakaların değişmez isimlerinden olan Yasin Öztekin ise bu süreçte 3 mücadeleye 11'de başladı.



?YILDIZI PARLAYANLAR

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimleri Bafetimbi Gomis ile Younes Belhanda'yı dahi zaman zaman yedeğe çekmekte tereddüt etmeyen Terim, Igor Tudor döneminde süre almakta zorlanan Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Ryan Donk'a fırsat tanıdı.

Terim döneminde yıldızı parlayan isimlerden Yasin Öztekin, 4 lig maçında da süre alırken, Göztepe karşılaşmasına sonradan dahil olup, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarına 11'de başladı.

Galatasaray'da takım kaptanı pozisyonunda bulunan Selçuk İnan da Terim döneminde forma rekabetine yeniden dahil oldu. Tudor'un yedek kulübesinde beklettiği isimlerden Selçuk, Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna girerken, Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarına 11'de başladı. Tecrübeli oyuncu, son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ise dinlendirildi.

Sarı-kırmızılı takımın gol ayaklarından Eren Derdiyok, Fatih Terim'in göreve gelişiyle tekrar şans bulmaya başladı. Ligin ikinci yarısındaki 3 maçta da forma giyen Eren, 1 kez yedeklerden oyuna girip, 2 kez 11'de başladı ve Kayserispor'a 2, Demir Grup Sivasspor'a 1 olmak üzere 3 gole imza attı.

Sinan Gümüş ve Ryan Donk da Terim döneminde sürelerini artıran isimler olarak dikkati çekti. Sinan, ligde çıkılan 4 maçın 3'ünde yedeklerden müsabakaya dahil olurken, Terim'in oyuna müdahalede kullandığı futbolculardan biri haline geldi.

İkinci yarının ilk 2 maçında sonradan oyuna dahil olan Donk ise Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Terim'in ilk 11'ine girmeyi başardı.

TERİM'İN LİGDEKİ OYUNCU TERCİHLERİ

Teknik direktör Fatih Terim'in 4 lig maçındaki oyuncu tercihleri şöyle oldu: