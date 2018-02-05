Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu

Yuto Nagatomo, eşinin doğum yaptığını sosyal medya hesabı üzerinden, yeni doğan oğlunun kucağında olduğu bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu. Sarı-kırmızılı futbol takımı, günü izinli geçirirken, Nagatomo'nun doğum nedeniyle İtalya'nın Milano kentinde bulunduğu öğrenildi.