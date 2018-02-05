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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu

    Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu

    Galatasaray'ın İtalyan ekibi Inter'den kiraladığı Japon futbolcu , baba oldu.

    , eşinin doğum yaptığını sosyal medya hesabı üzerinden, yeni doğan oğlunun kucağında olduğu bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu. Sarı-kırmızılı futbol takımı, günü izinli geçirirken, Nagatomo'nun doğum nedeniyle İtalya'nın Milano kentinde bulunduğu öğrenildi.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:22
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