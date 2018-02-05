Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Galatasaray'ın İtalyan ekibi Inter'den kiraladığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo, baba oldu.
Yuto Nagatomo, eşinin doğum yaptığını sosyal medya hesabı üzerinden, yeni doğan oğlunun kucağında olduğu bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu. Sarı-kırmızılı futbol takımı, günü izinli geçirirken, Nagatomo'nun doğum nedeniyle İtalya'nın Milano kentinde bulunduğu öğrenildi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:22
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 51
Yorum
Murat Bu sene hakemler inanılmaz formsuz. Konyaspor'un Trabzon ve Başakşehir maçlarını statta izledim hakemler maçı resmen katlettiler.
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 51
Yorum
... Ne yapsın adam. Tepki vermedikçe, sustukça daha çok üstüne geliyorlar.
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Bursaspor'dan o eleştirilere cevap!
Toplam 1
Yorum
fanatik bir futbolcu eksik alın çimleri yapın patates tarlası gibi
Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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