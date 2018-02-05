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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'da istifa

    Galatasaray'da istifa

    Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Ünal Çeviköz, istifa ettiğini açıkladı.

    Çeviköz resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP Parti Meclisi üyeliğine aday olmamın uygun görülmesi ve spora siyasetin karıştırılmaması ilkesine saygım doğrultusunda Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğimden istifa ettiğimi sevgili Galatasaray camiasının bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:53
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