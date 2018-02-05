Galatasaray'da istifa
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Ünal Çeviköz, istifa ettiğini açıkladı.
Çeviköz resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP Parti Meclisi üyeliğine aday olmamın uygun görülmesi ve spora siyasetin karıştırılmaması ilkesine saygım doğrultusunda Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğimden istifa ettiğimi sevgili Galatasaray camiasının bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:53
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 4
Yorum
Fbli yav yeter be sürekli mağdur edebiyatı.Yeteneksiz Dirarla Mehmet Topalın skor üretemeyen soldadonun hiç hatası yok hep hakemler istifa edin
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Komik duruma düşer
Toplam 6
Yorum
DURMUŞ YILDIRIM KEŞKE HERKES SAHADA VALBUENA KADAR TOP ALMA İSTEME HEVESİ OLSA OAN TAKIM BİR BAŞKA OYNAR HİÇ BİRİSİ RİSK ALMIYOR VE İKİLİ MÜCADELEN KAÇIYOR
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
Galatasaray'da istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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