CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Orta saha çöktü

    Orta saha çöktü
    Geçtiğimiz sezon Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Ryan Donk gibi isimlerle orta sahada istediği verimi alamayan Galatasaray sezon başında Badou Ndiaye ve Fernando Reges'i transfer etmişti. İki isim daha ilk maçlarından itibaren orta sahada ağırlıklarını koymuştu. Fernando'nun sakatlanması, Ndiaye'nin satılmasının ardından orta saha geçtiğimiz sezona dönmek zorunda kaldı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orta saha çöktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN