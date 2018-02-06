Orta saha çöktü

Geçtiğimiz sezon Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Ryan Donk gibi isimlerle orta sahada istediği verimi alamayan Galatasaray sezon başında Badou Ndiaye ve Fernando Reges'i transfer etmişti. İki isim daha ilk maçlarından itibaren orta sahada ağırlıklarını koymuştu. Fernando'nun sakatlanması, Ndiaye'nin satılmasının ardından orta saha geçtiğimiz sezona dönmek zorunda kaldı.