Böyle gitmez
Ortaya konulan futboldan ve alınan sonuçlardan memnun kalmayan tecrübeli hoca, Atiker Konyaspor ile oynanacak kupa rövanş maçında neşteri vuracak
GOMIS GERİYE GİDİYOR
Sivass por karşılaşmasına yedek başlamasına rağmen sonradan oyuna girerek takımı canlandıran ve Eren'in attığı golü hazırlayan Belhanda, Terim tarafından tekrar ilk 11'e yazılacak. Ayrıca takım savunmasına katkı yapmayan, saha içinde çok ağır görünen ve gol pozisyonlarında egoist davranan Bafe Gomis de yeniden kulübeye çekilecek gibi görünüyor. Tabii Terim'in çift forvet çıkma ihtimali de bulunuyor.
Savaş ÇORLU
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:24
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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