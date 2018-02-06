Böyle gitmez

geçtiğimiz hafta çıktığı iki maçın birini kaybedip, birini berabere tamamlarken bu durum teknik direktörkızdırdı. Oyun kalitesinin düşmesinden hiç memnun olmayan vemağlubiyeti sonrası bunu net bir şekilde ifade eden tecrübeli çalıştırıcı,ile oynanacak karşılaşmada kadroda büyük bir operasyon yapmaya hazırlanıyor. Son maçlarda yedek kalan bazı isimler ise ilk 11'e geçecek.çalıştırcı Terim,karşısında özellikleveperformanslarından hoşnut kalmadı. Savunmadaikilisine dönülecek. Orta sahada mecburiyettengörev yapacak.karşılaşmasına yedek başlamasına rağmen sonradan oyuna girerek takımı canlandıran veattığı golü hazırlayantarafından tekrar ilk 11'e yazılacak. Ayrıca takım savunmasına katkı yapmayan, saha içinde çok ağır görünen ve gol pozisyonlarında egoist davranande yeniden kulübeye çekilecek gibi görünüyor. Tabii Terim'in çift forvet çıkma ihtimali de bulunuyor.