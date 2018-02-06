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    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Parlak bir başlangıç

    Parlak bir başlangıç
    'de 1 yıl 9 ay 19 gün sonra ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Donk da değişen bir şey olmadığı ortaya çıkarken 'ye satılan Badou Ndiaye ilk maçında göz doldurdu. Senegalli futbolcu, hocası Paul Lambert'ten, "Mükemmel oynadığını düşünüyorum. İlk başlangıcın bu kadar parlak olacağını düşünmüyorum" şeklinde övgü aldı.

    İKİ OYUNCU NE YAPTI?
    Bournemouth karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Badou Ndiaye, 70. dakikada Shaqiri'nin ağlara yolladığı golün asistini yaptı, 2 kilit pas verdi, 3 top çaldı. Yüzde 82.4 pas yüzdesi yakaladı. RYAN Donk, Demir Grup Sivasspor karşısında 74 kez topla buluştu. Ancak yüzde 70.4 pas yüzdesi yakaladı. Adam geçemedi, orta yapamadı. 9 uzun top attı 5'i isabetli oldu. Bir isabetli şut çekebildi
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:41
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