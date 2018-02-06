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    06 Şubat 2018, Salı
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    Kronik hastalık

    Kronik hastalık

    Kafa golleri ve deplasman maçları G.Saray’ı aşağıya çekmeye devam ediyor

    Riekerink çare olamadı, Tudor tedavi edemedi. Kafa golleri yeme hastalığı Fatih Terim'in de canını yakmaya başladı. Galatsaray bu sezon 9. golü kalesinde gördü. Ligde yenilen son 5 golün 4 de kafa vuruşundan geldi. (26) son 2 sezonda Fenerbahçe (9), Başakşehir (9) ve Beşiktaş'ın (2) yediği toplam kafa golünden fazlasını kalesinde gördü. Son iki sezonda toplam 54 maç çıkan Cimbom yediği 64 golün 26'sı kafa vuruşundan geldi. Terim de çare olamadığı bir başka hastalık ise deplasman fobisi oldu. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı son 6 deplasmanın 5'inde yenildi. Galatasaray son 56 deplasman maçında sadece 20 galibiyet alabildi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:44
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