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    06 Şubat 2018, Salı
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    niye kafa golü yiyor?

    Galatasaray niye kafa golü yiyor?
    'ın yediği kafa gollerinin fazlalığı eski bir stoper olan 'i zorluyor. Tecrübeli çalıştırıcının isteğiyle Taffarel bir süredir Muslera'yı tehlike yaratan kafa topları için çalıştırıyordu. Fakat işe yaramadı. Cimbom, karşısında da kornerden gol yedi. Peki bu gollerin neden can yakmaya devam ediyor: Muslera kornerlerde direk diplerine kendi tutuş mesafesini engellememesi için adam koymuyor. Ayrıca defansif kurgu gereği 18 içine gelen topları kaleci, 18 dışında kalan toplara ise stoperlerin kafa vurması gerekiyor. Adam adama değil de alan savunması yapıldığı için sürpriz gollere engel olunamıyor.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
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