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    06 Şubat 2018, Salı
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    İlk yarı şut atamazsa yeniliyor

    İlk yarı şut atamazsa yeniliyor
    karşısında maçın son bölümüne kadar isabetli şut çekemeyen G.Saray, bu sezon 3'üncü kez bir maçın ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. Sarı-kırmızılılar, daha önce ilk 45 dakikasında isabetli şut bulamadığı Trabzonspor ve Malatyaspor maçını olduğu gibi Sivasspor maçını da 2-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 'de ilk yarısını geride tamamladığı son 10 maçın 8'ini de kaybetti
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:52
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