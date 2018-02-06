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    06 Şubat 2018, Salı
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    Nihayet Carrasso kaleye geçiyor

    Nihayet Carrasso kaleye geçiyor
    Atiker ile oynanacak çeyrek final rövanş karşılaşmasında Cedric Carrasso nihayet kalede olacak. Konyaspor ile oynanan ilk maçta hatalı goller yiyerek tepkileri üzerine çeken Eray, bu kez kaleyi Fransız eldivene kaptıracak. Perşembe günü Carrasso sınıfı geçerse Muslera'nın cezalı olması nedeniyle Antalyaspor karşısında da forma giyecek
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
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