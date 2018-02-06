Farkını ortaya koydu

Gelir gelmez ilk operasyonu takımdan kopuk oynadığını düşündüğü Gomis'e yapan Terim'in haklılığı ortaya çıktı. Fransız oyuncu, Sivas karşısında 90 dakikada 17 kez topla buluştu. Eren oyuna girdikten sonra ise 31 dakikada 61 kez... Gomis de Eren de 3 şut attı, Fransız bir kez kaleyi buldu. Eren 3'te 3 yaptı. Golünü de attı. Hocasına mesajı verdi. Gomis ise saha içinde ona buna laf yetiştirmeyi tercih etti!..