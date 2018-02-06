Gerçek Yuto yakında
İlk maçında vasat bir futbol sergileyen Nagatomo, “İleriki günlerde daha iyi olacağım. Tek isteğim takıma katkı sağlayabilmek” dedi
Baba oldu
Nagatomo, baba oldu. Japon oyuncu, eşinin doğum yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu. Teknik heyetten izin alıp Milano'ya giden Yuto, yeni doğan oğlu ile fotoğrafını paylaştı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 23:00
-
Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
-
Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
-
Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
taraftar bu haberin altına bu yorum oldu mu sizce de
Gerçek Yuto yakında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.