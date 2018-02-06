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    06 Şubat 2018, Salı
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    Gerçek Yuto yakında

    Gerçek Yuto yakında

    İlk maçında vasat bir futbol sergileyen Nagatomo, “İleriki günlerde daha iyi olacağım. Tek isteğim takıma katkı sağlayabilmek” dedi

    Sivasspor maçında görücüye çıkan Yuto Nagatomo, yeni bir lige geldiğini biraz zaman istediğini söyledi. 31 yaşındaki sol bek, "İki idmanla maça çıktım. Oyun sistemine alışmam lazım. İleriki günlerde daha iyi olacağım. Tek isteğim takıma katkı sağlayabilmek" diye konuşurken, 'in sert ve mücadele gücü yüksek bir lig olduğunu belirtti. Nagatomo, Sivas'ta yüzde 90 pas isabetine rağmen 9 ikili mücadele kaybı ve 2 boş orta ile vasatı aşamadı.

    Baba oldu
    Nagatomo, baba oldu. Japon oyuncu, eşinin doğum yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu. Teknik heyetten izin alıp Milano'ya giden Yuto, yeni doğan oğlu ile fotoğrafını paylaştı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:00
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