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    06 Şubat 2018, Salı
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    Ufak tefek ama güçlü bir oyuncu

    Ufak tefek ama güçlü bir oyuncu
    Japon gazeteciler, Nagatomo'nun takıma alışınca 'a yararlı olacağını aktardılar. maçını izleyen Yuri Okazaki, "O ufak tefek ama çok güçlü ve çevik bir oyuncudur. Tekniği çok iyi. Deneyimi de yüksek. Arkadaşlarına uyum sağlarsa çok başarılı olacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı. Okazaki, Galatasaray'ın Sivas'ta çok atak yapamadığını da kaydetti.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:07
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