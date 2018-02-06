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    06 Şubat 2018, Salı
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    İdeal 11’i bulamadı

    İdeal 11’i bulamadı

    , takımın başında çıktığı 4 lig maçında 20 farklı oyuncuya şans verdi

    Tudor'un yerine 4. kez G.Saray'da göreve gelen , ideal kadrosunu bulmaya çalışıyor. İlk sınavına 17. haftada Göztepe müsabakasıyla çıkan tecrübeli teknik direktör, geride kalan 4 lig maçında 20 oyuncuya şans verdi. Takımın önemli isimleri de dahil bazı oyuncuları zaman zaman yedek oturtan Terim'in ilk 11'de vazgeçemediği 4 kişi Muslera, Rodrigues, Denayer ve Feghouli oldu. Selçuk, Eren, Sinan ve Donk'a yeniden fırsat tanıyan Terim, 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:09
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