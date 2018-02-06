Özbek divanı bekliyor
Seçimi kaybeden Dursun Özbek, 14 Şubat’ta sessizliğini bozacak. Badou Ndiaye’nin bonservisiyle ilgili iddialar dahil tüm eleştirilere üyelerin huzurunda yanıt verecek
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 23:10
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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