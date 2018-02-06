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    06 Şubat 2018, Salı
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    Özbek divanı bekliyor

    Özbek divanı bekliyor

    Seçimi kaybeden , 14 Şubat’ta sessizliğini bozacak. Badou Ndiaye’nin bonservisiyle ilgili iddialar dahil tüm eleştirilere üyelerin huzurunda yanıt verecek

    'da Badou Ndiaye'nin transferinde bonservis rakamını düşük gösterdiği iddia edilen eski başkan , 14 Şubat'ta yapılacak Divan Kurulu'nda spekülasyonlara yanıt verecek. Özbek'in toplantıda Ndiaye başta olmak üzere kendi döneminde yapılan diğer transferler, kulüpteki alacakları ve seçim süreciyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirileri de cevaplaması bekleniyor. Divanda başkan Mustafa Cengiz de ilk kez başkan olarak üyelerin karşısına çıkacak. Cengiz toplantıda sıkıntılı olan mali durum, loca satışları ve 'sarı cuma' etkinliğiyle ilgili bilgi verecek.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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