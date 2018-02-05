Mustafa Cengiz'den Ndiaye açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da Basın Tribünü programına katıldı. Cengiz, programda önemli açıklamalarda bulundu.



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından bazıları şöyle:



"SEÇİME KİMSE HAZIR DEĞİLDİ"

Çok ağır, yük ve sorumluluğun altına girdiğimi biliyorum. Galatasaray bir icebergdir, tüm kulüpler öyledir aslında. Bir sorunlar yumağı içinde olduğumuzu görüyorum. Seçimden sonraki dönem bizi az uyutan çok çalıştıran bir süreç. Aslında hiçbir zaman ben aday olayım gibi bir isteğim olmadı. Ama şartlar öyle bir gelişti ki... Herkes çekilince ortada kaldım. Şaka yapıyorum tabii. Biz düşük katılımda seçileceğimizi düşünmüyorduk. Ama yüksek katılımda seçilebileceğimizi biliyorduk. Seçime, Dursun Bey de dahil hiç kimse hazır değildi. Öyle olmadığı da ortaya çıktı zaten. Benim işim gücüm hesap kitap. Buraya gelirken bile onunla uğraşıyordum. Şunu nasıl öderiz, bunu nasıl yaparız. İnan edin bu böyle.



"NDIAYE'Yİ BIRAKMAK İSTEMEDİK"

Ndiaye'nin İngiltere'ye transferinde menajerlere para verildi. Şundan emin olun. Hocamız dahil Ndiaye'yi satmayı düşünmedik. Ndiaye'yi menajer öyle bir zehirledi ki... İlk başta 14.5 milyon avro ücret ve yüzde 10 komisyon ve 600 bin avro imaj hakkı istendi. Biz bunların hepsine hayır dedik. Aradan iki gün geçti. Hocam beni aradı. Bu Ndiaye'yi zehirlemişler dedi. Ndiaye denen kardeşimiz bana gelmek istedi. Ben stat dışına yolladım. Ben yapmam oyuncuyla görüşme. Beni aradı, açmadım. Mesaj attı. Ndiaye öyle bir hale geldi ki... Gitmezse, kızıl kıyamet kopacak. Büyük olaylar olacaktı. Ndiaye'nin parası bugün geldi. Chedjou ve Dany'den dolayı transfer yasağımız var. 1 milyon Euro ödememiz gerekiyor. Biz daha Ndiaye'yi satmamışız ki o dönem. Para halbuki bugün geldi. 9 milyon Euro bugün geldi, 7'si daha sonra gelecek. Dünya en zor transfer yapılan ülkelerden biri Türkiye... Sağlık testi, al götür vs. İnşallah Fikret Orman bunu düzeltir. Kız voleybol takımı aylardır para almıyor. Onlara para ödedik. Yellow Friday'den net bize kalan para 3 milyon TL'yi aşkın. 10 kat satış yaptık. Ve bu ivme devam ediyor. 70 locanın 13'ü satıldı. Oradan 8.5 milyon TL geldi. İsmini veremeyeceğim çok değerli aileler, belki gelip orada maç bile izleyemeyecekler ama destek oldular.



"SNEIJDER'İN GİTMEMESİ İÇİN MÜCADELE ETTİM

Sneijder'in gitmemesi için çok mücadele ettim. Sneijder, ücretinde indirim de yaptı. Ben Dursun Özbek'le konuyu görüşmek için mesaj attım. Ama olmadı. Sneijder de 'Tudor ile çalışacağıma 3.5 milyonu yakarım' dedi. Arda'ya olan tepki aslında biraz da ilgiden doğuyor. Neden o takıma gitti, gibi. Ben yine sevgili taraftarlarımıza bu tip şeylerde aşırı tepki vermesini tavsiye etmiyorum.



"ÖZBEK 91 MİLYON TL'LİK SENET TANZİM ETTİ"

Dursun Özbek ayrılırken 3 adet senet tanzim etti. 91 milyon TL... Bu 91 milyon TL'nin içerisinde, ne kadar reel nakdi giriş var, faiz var, otel mahsubu var bakacağız. Takım Dursun Özbek'in otelinde kaldı çünkü. Buradaki borç ne kadar bakacağız. Araştırıyoruz.



"KADIKÖY'DE GALİBİYET UMARIM BANA NASİP OLUR"

Fenerbahçe maçı için tabii ki Kadıköy'e gideceğim. En büyük 2 tane rakibimiz var. En büyük sermayemiz de onlar. Fenerbahçe ve Beşiktaş. Fenerbahçe bizi 6-0 yendiği için gurur duyuyor ve yıllardır söylüyorsa, biz de onları evinde yenmek isteriz. İnşallah Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti bana nasip olur.Seçildiğimde hemen hemen herkes telefonla teşekkür etti. Aziz Yıldırım da faks çekmiş, bana geç ulaştı.?