Sen şampiyon olacaksın
ultrAslan’ın çağrısı ile yüzlerce taraftar takımı gece yarısı havaalanında karşıladı. ‘İmparator Fatih Terim’ tezahüratı yapan sarı-kırmızılılar, oyunculara moral verdi
TAŞÇIOĞLU'NA PENALTI İSYANI
Taraftarlar Sivasspor lehine verilen penaltı kararını da eleştirerek, maçın hakemi Fırat Aydınus ve yardımcısı Aleks Taşçıoğlu'na tepki gösterdi. Sıcak karşılama oyuncuları da kenetledi. Futbolcuların kendi aralarında yaptıkları toplantıda Sivasspor karşısındaki oyunun kendilerine yakışmadığını belirterek, Antalyaspor maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak için sözbirliği yaptıkları ifade edildi.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:09
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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