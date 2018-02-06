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    06 Şubat 2018, Salı
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    Sen şampiyon olacaksın

    Sen şampiyon olacaksın

    ultrAslan’ın çağrısı ile yüzlerce taraftar takımı gece yarısı havaalanında karşıladı. ‘İmparator Fatih Terim’ tezahüratı yapan sarı-kırmızılılar, oyunculara moral verdi

    Başakşehir'in puan kaybetmesiyle ayağına gelen liderlik fırsatını DG Sivasspor'a 2-1 yenilerek kullanamayan 'da taraftarlar takıma sahip çıktı. ultrAslan'ın, 'Saat 00.00 Atatürk Havalimanı iç hatlar geliş bölümünde buluşuyoruz. Sen şampiyon olacaksın...' çağrısıyla organize olan sarı-kırmızılılar, kafileyi Sivas dönüşünde meşalelerle karşıladı. İç hatları tribüne çeviren çok sayıdaki taraftar, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları ile ortalığı inletirken, Terim ve oyunculara takım otobüsüne kadar eşlik edip, moral verdiler.

    TAŞÇIOĞLU'NA PENALTI İSYANI
    Taraftarlar Sivasspor lehine verilen penaltı kararını da eleştirerek, maçın hakemi Fırat Aydınus ve yardımcısı Aleks Taşçıoğlu'na tepki gösterdi. Sıcak karşılama oyuncuları da kenetledi. Futbolcuların kendi aralarında yaptıkları toplantıda Sivasspor karşısındaki oyunun kendilerine yakışmadığını belirterek, Antalyaspor maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak için sözbirliği yaptıkları ifade edildi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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