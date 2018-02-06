Galatasaray'da üzücü haber! Denayer...
Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanan Jason Denayer'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Denayer'de ileri derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan Denayer açıklaması şöyle:
Jason Denayer'in bugün sponsor hastanemiz Medical Park'ta yapılan MR tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda zorlanmaya bağlı ileri derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:20
-
Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
-
Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
-
Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
taraftar bu haberin altına bu yorum oldu mu sizce de
Galatasaray'da üzücü haber! Denayer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.