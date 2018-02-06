Mustafa Cengiz bombaladı
Başkan Mustafa Cengiz, “Dursun Özbek bize 3 kurşun sıktı. Ben bugün kredi almaya gitsem alabilirdim ama Özbek hisselere rehin koymuş” dedi
Eski başkan Dursun Özbek'e eleştirilerde bulunan Cengiz, "Dursun Başkan, dönemimdeki zararı karşılayacağım demişti. Dursun Özbek, bize 3 kurşun sıktı. Ben bugün kredi almaya gitsem alabilirdim ama Özbek, hisselere rehin koymuş. Rehin işlemlerinin harcı 910 bin TL ve onu da Galatasaray ödemiş. Özbek bunu yapmamalıydı. Rehni koyan kendisi ama Galatasaray'a fatura ediyor. Dursun Özbek'in yanlışı bu. Net rakamlar çıksın, daha anlatacağım. Kendisi iyi bir insan. Emlak Konut'ta da 91 milyon TL'lik temlik koymuş. Bir kişi hariç, tüm yönetim karara imza atmış. İmzalamayan da o gün orada yokmuş. Galatasaray'da kimsenin alacağı kalmaz. Herkesin borcu ödenir. Ama Dursun Özbek, lütfen kulübe koyduğunuz rehinleri kaldırın. Sevgili Dursun başkana sesleniyorum. Dursun Özbek'in Sportif AŞ'ye 28 milyon TL borcu var. Dursun Özbek'in tabii ki katkıları vardır, iyi düşünceleri vardır. Ancak yaptığı hiçbir proje, kendi ürettiği proje değil. Önceden gelmiş projeler. Açık konuşayım Galatasaray, tapulu arazilerini verdi. Biz, durumu düzeltelim diye evimizi sattık" şeklinde konuştu.
Transferde usülsüzlük iddiası
Belhanda'nın transferine ilişkin iddiaları yanıtlayan Cengiz, "Belhanda'nın transferinde usulsüzlük var deniyor, böyle bir şey yok. Sivasspor maçında oyuna girdi, oyunun rengi değişti. Cavanda bedavaya gelecek durumdaydı. 1.7 milyon euro fesih bedeli vardı. 1.8 milyon euro verip almışız. Burada bir hırsızlık var mı bilemem. Araştırmak bakmak lazım" ifadelerini kullandı.
F.Bahçe'yi başarılı buluyorum
Başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacakları derbide tribünde olacağını söyledi. Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti gibi kendilerinin de kazandıkları maçlarla gurur duyduklarını kaydeden başkan, "Kadıköy'e gideceğim. 2 rakibimiz var ve en büyük sermayemiz de onlar. Nasıl Fenerbahçe bizi 6-0 yendiğinden kaç yıl geçtiği halde gurur duyuyor ve dillendiriyorsa, biz de Fenerbahçe'yi yenmekten gurur duyarız" dedi. Cengiz ayrıca, Fenerbahçe'nin basketbol modelini başarılı bulduğunu söylerken, "Bizim de basketbolda hedefimiz böyle başarılı olmak" ifadelerini kullandı.
Mayıs ayında seçim var
Cengiz, "Mayıs ayında yapılacak seçimde adayım, benim hiçbir projem 3 aylık olmaz. Bugün Fatih hoca ile mayıs ayını planlamak üzerine 2-3 saat konuştuk. Ndiaye'nin Osmanlıspor'dan transferinde hata olabilir ancak hukuksuz hiçbir şey yok. Ndiaye'nin satışından 9 milyon euro bugün geldi. Sneijder Tudor ile çalışacağıma 3,5 milyon euro'yu bırakır giderim dedi" şeklinde konuştu.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:20
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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