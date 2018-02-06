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    06 Şubat 2018, Salı
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    Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?

    Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?

    Sivasspor maçında alınan yenilgi sonrası orta sahası kırmızı alarm veren 'da Fernando'nun sakatlığına bir de Ndiaye'nin gönderilmesi eklendi... Peki, sarı kırmızılı taraftar bu konuda ne düşünüyor?


    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
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