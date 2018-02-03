Hedef 4x4
Fatih Terim ile çıktığı 3 lig maçını da kazanan Galatasaray, zorlu deplasmana umutlu gidiyor. Hedef haftayı kayıpsız kapatıp zirve yarışını sürdürmek
'AS'LARA DÖNÜŞ OLACAK
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynanan çeyrek final ilk maçında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmüştü. Yarın oynanacak Sivasspor maçında ise as futbolcular 11'e dönecek. Terim'in özellikle orta saha kurgusu merak ediliyordu. Deneyimli çalıştırıcının banko görünen Tolga Ciğerci'nin yanında yine Selçuk İnan'ı tercih etmesi bekleniyor. Younes Belhanda mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak, karşılaşmanın gidişata göre oyuna dahil olacak.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
-
''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
-
Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
-
Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
Hedef 4x4 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.