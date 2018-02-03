CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hedef 4x4

    Hedef 4x4

    ile çıktığı 3 lig maçını da kazanan , zorlu deplasmana umutlu gidiyor. Hedef haftayı kayıpsız kapatıp zirve yarışını sürdürmek

    Cimbom'da İgor Tudor ile yolların ayrılıp 'in gelmesiyle birlikte takım da büyük güç kazanmıştı. İmparator ile çıkılan 3 maçta ligde Göztepe, Kayserispor ve Osmanlı'yı devirmişti. Sarı-kırmızılılar devre arasında güç kaybettiği dönemde şimdi de zorlu deplasmanına çıkacak. Orta sahadaki dinamosu Ndiaye'yi Stoke City'ye satan Aslan, Fernando'nun sakatlığının uzamasıyla 2. şoku da yaşadı. Sarı-kırmızılılar şimdi Yiğidolar ile kritik maça çıkacak. Cimbom'un hedefi kazanarak serisini sürdürmek olacak. Terim de 2-2'lik kupa maçına "Nazar boncuğu olsun" diyerek Sivas'ta kayıp istemediğini iletmişti.

    'AS'LARA DÖNÜŞ OLACAK
    Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynanan çeyrek final ilk maçında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmüştü. Yarın oynanacak Sivasspor maçında ise as futbolcular 11'e dönecek. Terim'in özellikle orta saha kurgusu merak ediliyordu. Deneyimli çalıştırıcının banko görünen Tolga Ciğerci'nin yanında yine 'ı tercih etmesi bekleniyor. Younes Belhanda mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak, karşılaşmanın gidişata göre oyuna dahil olacak.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedef 4x4 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN