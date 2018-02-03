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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    ile 24. randevu

    <a href="/index/sivasspor?id=59d4874b-64d2-406a-92fb-2c4cd1109cf5" class="" rel="tag">Sivasspor</a> ile 24. randevu

    ile Demir Grup , 'de yarın 24. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında 'un 'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

    Lig maçlarında 'ın 49 golüne, 24 golle yanıt verdi.

    Sezonun ilk yarısında 'daki müsabakayı 3-0 kazandı.

    Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor
    Sivasspor, 'de Galatasaray'ı 5 maçtır yenemiyor.

    Rakibi karşısında son galibiyetini 12 Nisan 2014'te 2-1'lik skorla alan kırmızı-beyazlılar, daha sonraki 5 lig maçından 4'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.

    Sivas'taki maçlar
    Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 4'ünü Galatasaray, 3'ünü Sivasspor kazandı, 4 karşılaşma da berabere bitti.

    Sivas'ta ev sahibi ekip 16, Galatasaray 21 gol attı.

    Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 3 galibiyetini de evinde aldı.

    İki takım arasında Sivas'taki son lig maçı 2015-2016 sezonunda 2-2 tamamlandı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:33
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