Sivasspor ile 24. randevu
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 24. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 49 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.
Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor
Sivasspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı 5 maçtır yenemiyor.
Rakibi karşısında son galibiyetini 12 Nisan 2014'te 2-1'lik skorla alan kırmızı-beyazlılar, daha sonraki 5 lig maçından 4'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.
Sivas'taki maçlar
Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 4'ünü Galatasaray, 3'ünü Sivasspor kazandı, 4 karşılaşma da berabere bitti.
Sivas'ta ev sahibi ekip 16, Galatasaray 21 gol attı.
Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 3 galibiyetini de evinde aldı.
İki takım arasında Sivas'taki son lig maçı 2015-2016 sezonunda 2-2 tamamlandı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:33
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
Sivasspor ile 24. randevu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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