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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Dünyanın en güzel mesleği G.Saray’da yedek kalecilik!

    Dünyanın en güzel mesleği G.Saray’da yedek kalecilik!

    2010'da Galatasaray'da A takım kadrosuna alınan Eray İşcan 8 yılda sadece yediği hatalı gollerle gündeme geldi. Taraftarlar da 27 yaşındaki eldiven için, "Dünyanın en güzel mesleği Galatasaray'da yedek kalecilik" yorumunu yaptı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:11
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