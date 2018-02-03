Dünyanın en güzel mesleği G.Saray’da yedek kalecilik!
2010'da Galatasaray'da A takım kadrosuna alınan Eray İşcan 8 yılda sadece yediği hatalı gollerle gündeme geldi. Taraftarlar da 27 yaşındaki eldiven için, "Dünyanın en güzel mesleği Galatasaray'da yedek kalecilik" yorumunu yaptı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:11
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Çift forveti denedi
Toplam 1
Yorum
SENİN SENİN DOME N DOYE SEVGİNE........
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 7
Yorum
1903 lüler şenol güneşin sözde başarısının patenti italdir kendisinin değildir fb gs kötüydü onun takımında da kaliteli ayaklar vardi başarı geldi
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 2
Yorum
uzman dr cimbom maçında denayere verilmeyen kırmızı, beşiktaş maçında pepeye verilmeyen kırmızı kartlarda var bu kartlar daha önemli maçın gidişatı
Dünyanın en güzel mesleği G.Saray’da yedek kalecilik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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