Dünyanın en güzel mesleği G.Saray’da yedek kalecilik!

2010'da Galatasaray'da A takım kadrosuna alınan Eray İşcan 8 yılda sadece yediği hatalı gollerle gündeme geldi. Taraftarlar da 27 yaşındaki eldiven için, "Dünyanın en güzel mesleği Galatasaray'da yedek kalecilik" yorumunu yaptı.