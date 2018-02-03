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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Beraberliğe prim yok!

    Beraberliğe prim yok!

    Başkanı , transferde kendi kurallarından vazgeçmedi. Özbek dönemindeki 'puan başına bonus' içeren sözleşmelere, "Galatasaray her maçını kazanmaya oynar. Bizim oyuncumuz için para alamaz" diyerek karşı çıkan Cengiz, 'nun anlaşmasına özel prim maddesi koydurmadı.

    'da 20 Ocak'ta sürpriz şekilde 'i geçerek, başkanlık koltuğuna oturan , kulüpte en önemli değişikliği politikasında yaptı. Devre arasında alınan tek isim olan Japon futbolcu yeni başkanın kurallarına göre sarı-kırmızılı kulübe imza attı. Yazın 10 yabancı transfer eden sarı-kırmızılılar, bu oyuncularla yaptığı sözleşmelerde garanti maç başı ücretlerini puan başına bonus şeklinde değiştirmişti. Başta Gomis olmak üzere yeni transferler halinde 4-5 bin Euro, galibiyette ise 12-15 bin Euro arasında değişen primlerle ödüllendirildi.

    ŞAMPİYONLUĞA 150 BİN EURO
    Dursun Özbek dönemindeki bu maç başı uygulaması Mustafa Cengiz'in tepkisi çekti. "Galatasaray her maçını kazanmaya oynar. Beraberliği hiçbir Galatasaraylı kabul etmez. Galatasaray'ın oyuncusu da bir puan için prim alamaz" görüşünü savunan Başkan Cengiz, koltuğa oturur oturmaz dediğini yaptı. Nagatomo ile imzalanan sözleşmeye puan için prim maddesi koyulmadı. 850 bin Euro garanti para kazanacak olan Japon sol beke maç başı herhangi bir ödeme sözü verilmezken, şampiyonluk halinde 150 bin Euro bonusla ödüllendirilecek.

    SABAH

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:56
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