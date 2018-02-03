Aslan'da Ndiaye soruşturması
Mustafa Cengiz, Senegalli oyuncunun Osmanlıspor’dan G.Saray’a transferi konusunda profesyonellerden detaylı bilgi istedi. Yetkililer ise topu eski başkan Özbek’e attı
ÖZBEK BİTİRDİ
Dursun Özbek'in çek defteriyle birlikte Ankara'ya gittiği ve transferi burada bitirdiği vurgulandı. Kulüp profesyonelleri, Ndiaye transferine kendilerinin dahil olmadıklarını ifade ettiler.
Gerçek maliyeti 12 milyon
Galatasaray Ndiaye için 7.5 milyon euro tazminat fesih bedeli ödendiğini, bonus olarak da Osmanlıspor'a 25'er maçlık dilimler halinde 1.5 milyon euro ödeneceğini KAP'a açıklamıştı. Ancak iddialara göre; bonuslar aslında menajerlik ücreti adı altında verildi. Ayrıca 4 yıllık anlaşma karşılığında Ndiaye'nin her yıl alacağı 2 milyon 750 bin euro garanti ücretin 750 bin euro'su da Osmanlıspor'a ödenmek üzere ileri tarihli çekler yazıldı... Bu yolla Osmanlıspor'a 3 milyon euro daha ödeneceği ve gerçek bonservis rakamının 7.5+1.5+3 milyon euro bedelle 12 milyon euro olduğu ileri sürülüyor.
Kulüp yalanladı
Sarı-kırmızılı kulüp, Ndiaye'nin bonservis rakamıyla ilgili iddiaları daha önce yalanladı. KAP'a gönderilen açıklamada, "Son dönemde bazı basın ve yayın organlarında Futbol A Takımımızın transferlerine ilişkin gerçek dışı haberlerin yer aldığı görülmüştür. Şirketimiz, faaliyet konusuna ilişkin yaptığı tüm iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmektedir. Bu konuda KAP'a yapılmış olan açıklamalar dışında hiçbir habere itibar edilmemelidir" denilmişti.
Sözünüzü tutun başkan (Mini yorum: Savaş Çorlu)
Galatasaray'da Ndiaye'nin bonservis maliyeti taşları yerinden oynatacak. Camia bu iddialar için profesyonellerden değil, Mustafa Cengiz'in ağzından açıklama bekliyor. Sayın Cengiz, göreve gelmeden şeffaf olacağının, hiçbir şeyin gizli kalmayacağının sözünü vermişti. Şimdi bu sözü tutun ve Ndiaye olayını kamuoyu ile tüm açıklığı ile paylaşın başkan. Bu transferi 'Dursun Özbek yaptı' demek yetmez. Ndiaye alınırken Sportif AŞ'de olan dönemin 7 yöneticisi içinde kimler bu karara imza attıysa hesap vermek zorunda. Hiçbir şey gizli kalmasın, kim hatalı ise ortaya çıksın.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
Aslan'da Ndiaye soruşturması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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