Aslan'da Ndiaye soruşturması

Galatasaray 'da Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euro+bonuslar karşılığında transfer edildiği açıklanan ancak gerçek maliyetinin 12 milyon euro olduğu iddia edilen Badou Ndiaye transferiyle ilgili soruşturma başlatıldı. FutbolArena sitesi, başkan Mustafa Cengiz 'in transfer konusunda yetkili olan mali işlerden de sorumlu kulüp yetkililerinden Senegalli oyuncunun transfer süreci ile ilgili derinlemesine bilgi istediğini belirtti. Yönetimin, kulüpte çalışan profesyonellerle yaptığı görüşmede Ndiaye transferinde yaşanan süreci özetlemelerini istediği dile getirildi. KULÜP profesyonellerinin ise Badou Ndiaye transferiyle seçimi kaybeden önceki başkan Dursun Özbek 'in bizzat ilgilendiğini ve transferi bitirme adına Ankara'ya özel olarak gittiğini söyledikleri kaydedildi.

Dursun Özbek'in çek defteriyle birlikte Ankara'ya gittiği ve transferi burada bitirdiği vurgulandı. Kulüp profesyonelleri, Ndiaye transferine kendilerinin dahil olmadıklarını ifade ettiler.Galatasaray Ndiaye için 7.5 milyon euro tazminat fesih bedeli ödendiğini, bonus olarak da Osmanlıspor'a 25'er maçlık dilimler halinde 1.5 milyon euro ödeneceğini KAP'a açıklamıştı. Ancak iddialara göre; bonuslar aslında menajerlik ücreti adı altında verildi. Ayrıca 4 yıllık anlaşma karşılığında Ndiaye'nin her yıl alacağı 2 milyon 750 bin euro garanti ücretin 750 bin euro'su da Osmanlıspor'a ödenmek üzere ileri tarihli çekler yazıldı... Bu yolla Osmanlıspor'a 3 milyon euro daha ödeneceği ve gerçek bonservis rakamının 7.5+1.5+3 milyon euro bedelle 12 milyon euro olduğu ileri sürülüyor.Sarı-kırmızılı kulüp, Ndiaye'nin bonservis rakamıyla ilgili iddiaları daha önce yalanladı. KAP'a gönderilen açıklamada, "Son dönemde bazı basın ve yayın organlarında Futbol A Takımımızın transferlerine ilişkin gerçek dışı haberlerin yer aldığı görülmüştür. Şirketimiz, faaliyet konusuna ilişkin yaptığı tüm iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmektedir. Bu konuda KAP'a yapılmış olan açıklamalar dışında hiçbir habere itibar edilmemelidir" denilmişti.Galatasaray'da Ndiaye'nin bonservis maliyeti taşları yerinden oynatacak. Camia bu iddialar için profesyonellerden değil, Mustafa Cengiz'in ağzından açıklama bekliyor. Sayın Cengiz, göreve gelmeden şeffaf olacağının, hiçbir şeyin gizli kalmayacağının sözünü vermişti. Şimdi bu sözü tutun ve Ndiaye olayını kamuoyu ile tüm açıklığı ile paylaşın başkan. Bu transferi 'Dursun Özbek yaptı' demek yetmez. Ndiaye alınırken Sportif AŞ'de olan dönemin 7 yöneticisi içinde kimler bu karara imza attıysa hesap vermek zorunda. Hiçbir şey gizli kalmasın, kim hatalı ise ortaya çıksın.