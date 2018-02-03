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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    En ucuzu parlıyor. en pahalısı yatıyor

    En ucuzu parlıyor. en pahalısı yatıyor

    600 bin euro’ya oynayan , 12 maçta 5 gol, 4 asiste ulaştı. Sinan’ın 5.5 katı kazanan , 20 maçta 2 gol atabildi. 7a sisti var

    Atiker Konyaspor ile oynanan çeyrek final ilk maçında 1 gol atan, 1 şutu da direğe takılan , Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını sırtlıyor. 24 yaşındaki oyuncu, kupada bu sezon forma giydiği 5 maçta 5 gol kaydederken, 3 tane de asist gerçekleştirdi. Sinan, 'ın 3. kalecisi Eray İşcan'dan sonra kadroda en az maaş alan futbolcusu. Genç futbolcu yıllık 600 bin euro garanti ücrete oynuyor. Östersunds maçlarında da 1 asist yapan Gümüş, bu sezon 5 gol, 4 asist ile takımın en pahalı ismi Younes (2 gol, 7 asist) kadar skora katkı sağladı. Üstelik Sinan sadece 12 maçta oynadı. Belhanda ise 20 maçta forma giydi.
    Cimbom'un sezon başında 8 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar hariç 3.350 milyon euro garanti ücret ile kadrosuna kattığı Younes Belhanda şu ana kadarki performansı ile 'hayal kırıklığı' yaşattı. Takımın en pahalı oyuncusu olan Faslı yıldız, Süper Lig'de 17 maçta sadece 2 gol atabilirken, 6 tane asist yaptı. Kupada da 1 asisti bulunuyor. Terim, tecrübeli ismi ligdeki son iki maçta yedek soyundururken, Osmanlıspor karşısında ikinci yarıda oyuna dahil etti. Konyaspor ile oynanan kupa maçında ise müsait pozisyonda verdiği hatalı bir pas sonrası kulübede tepki gösterdi. Belhanda'nın Sivas'ta da kulübede olması bekleniyor.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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