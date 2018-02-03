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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’da kaldı

    Ahmet Çalık Galatasaray’da kaldı
    Ara transferin son günü Malaga'ya kiralanmak istenen , İspanyol kulübünün evrakları sisteme zamanında girmemesi nedeniyle takımda kaldı. Malaga, UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu yanıt alamadı. Lisansını çıkaramadığı için de Ahmet'ten vazgeçmek zorunda kaldı. 'ın daha önce başına gelen Grosskreutz olayını hatırlatan gelişmenin ardından Ahmet Çalık, sarı-kırmızılı takımda kaldı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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