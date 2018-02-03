CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Drogba, ’ı unutmadı

    Drogba, Metin Oktay’ı unutmadı
    G.SARAY'IN 13 Eyül 1991'de aramızdan ayrılan unutulmaz golcüsü ''ın dün doğum günüydü... 2 Şubat 1936'da dünyaya gelen 'Taçsız Kral'ı da unutmadı. Efsane oyuncu, kendisine ait resmi instagram hesabında Metin Oktay ile ilgili bir paylaşım yaptı. Drogba'nın eline kalbine koyduğu formalı fotoğrafı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Drogba, Metin Oktay’ı unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN