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    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    17 Japon gazeteci

    17 Japon gazeteci
    'ın İnamoto'dan sonra ikinci Japon futbolcusu olan Yuto Nagatomo'ya büyük ilgi var. Sarı-kırmızılıların, ile oynayacağı lig karşılaşmasına şimdiden 17 Japon gazeteci akredite oldu. İstanbul'daki mücadelelerde bu rakamın katlanması bekleniyor.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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