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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Forma numarasına tepki

    Forma numarasına tepki
    Badou Ndiaye, ara transferde 16 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satış karından yüzde 15 pay karşılığında 'ye satıldı. Bu arada Stoke City taraftarları, Ndiaye'ye Alaves'te kiralık oynayan Krkic'e ait 27 numaralı formanın verilmesine tepki gösterdi. Krkic, taraftarlarca çok seviliyor.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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