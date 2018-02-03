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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Engelsiz Aslan fark attı: 72-41

    Engelsiz Aslan fark attı: 72-41
    Takımı, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme ilk maçında Fransız CS Meaux'u 72-41 mağlup etti. Engelsiz Aslanlar, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme ikinci maçında bugün İtalyan temsilcisi Porto Torres ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.45'te başlayacak. Koç Sedat İncesu, "Hedefimiz, burada oynayacağımız maçların ardından Final-Four'a adımızı yazdırmak" diye konuştu.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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